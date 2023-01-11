İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Bankaların Hazine ve Maliye Bakanımızın bugün açıkladığı destek paketlerini hızlıca KOBİ’lerle buluşturarak, devreye alacağına inancımız tam. Şimdi sıra bankalarda. 250 milyar liralık kredi paketi, 2023’ün yatırım ve büyüme yılı olduğu mesajını net olarak ortaya koydu" dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Bankaların Hazine ve Maliye Bakanımızın bugün açıkladığı destek paketlerini hızlıca KOBİ’lerle buluşturarak, devreye alacağına inancımız tam. Şimdi sıra bankalarda. 250 milyar liralık kredi paketi, 2023’ün yatırım ve büyüme yılı olduğu mesajını net olarak ortaya koydu" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bugün detaylarını açıkladığı Hazine destekli kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketine ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu. Avdagiç, “Tüm KOBİ’leri kapsayan 250 milyar liralık kredi paketi, 2023’ün yatırım ve büyüme yılı olduğu mesajını net olarak ortaya koydu. Bankaların Hazine ve Maliye Bakanımızın bugün açıkladığı destek paketlerini hızlıca KOBİ’lerle buluşturarak, devreye alacağına inancımız tam. Şimdi sıra bankalarda” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, kıdem tazminatı, işletme sermayesi, teknoloji yatırımları, yeşil dönüşümün aralarında olduğu 14 başlıkta düzenlenen KGF paketinin finansmana erişimi kolaylaştıracağını kaydetti.

Avdagiç, “Üretime, yatırıma istihdama ve ihracata destek veren, kredi ihtiyacının karşılanması noktasında teminat sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerin yüzünü güldüren çok sayıda destek paketi devreye giriyor. Bu memnuniyet verici” diye konuştu.