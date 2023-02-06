İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul iş dünyası olarak acılarımızın en hızlı şekilde sarılması için bölge halkımızın ve devletimizin her türlü yardımla yanında olacağız" ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul iş dünyası olarak acılarımızın en hızlı şekilde sarılması için bölge halkımızın ve devletimizin her türlü yardımla yanında olacağız" ifadesini kullandı.

Avdagiç, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Şekib Avdagiç, şunları kaydetti: "Kahramanmaraş’ta 7,4 ve Gaziantep’te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde depremlerle hem de zorlu kış şartlarında çok büyük bir acı yaşıyoruz. Büyük fedakarlıkla sürdürülen kurtarma çalışmalarını ve gelişmeleri dikkatle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. İstanbul iş dünyası olarak acılarımızın en hızlı şekilde sarılması için bölge halkımızın ve devletimizin her türlü yardımla yanında olacağız."