İTO Başkanı Şekib Avdagiç, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, EPDK ve BOTAŞ’ın ’enerji fiyatlarında indirim’ açıklamalarını değerlendirdi. Avdagiç, "Sanayi elektriğinde beklenen yüzde 12, doğalgazda açıklanan yüzde 13.30 ila 17.22 indirimin, üretim ve istihdamda ekonomimize misliyle geri dönüşü olacak" ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Sanayi elektriğinde beklenen yüzde 12, doğalgazda açıklanan yüzde 13.30 ila 17.22 indirimin, üretim ve istihdamda ekonomimize misliyle geri dönüşü olacak" dedi.

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