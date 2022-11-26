Muğla’nın Menteşe ilçesinde 13 yıl önce kaybolan ve yasak aşk cinayetine kurban gittiği ileri sürülen Denizlili inşaat işçisi Bayram Tosun’un cesedinin bulunması için başlatılan çalışmaların ilk gününde sonuç çıkmadı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 13 yıl önce kaybolan ve yasak aşk cinayetine kurban gittiği ileri sürülen Denizlili inşaat işçisi Bayram Tosun’un cesedinin bulunması için başlatılan çalışmaların ilk gününde sonuç çıkmadı.

Denizli’den Muğla’nın Menteşe ilçesine inşaatlarda çalışmak için gelen ve 2009 yılında ortadan kaybolan Bayram Tosun’un eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun, Denizli Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek dosyanın tekrar açılmasını istedi. Ağustos ayında Bayram Tosun’un Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde çalıştığı inşaatlarda hassas burunlu köpekler ile arama çalışması yapıldı. Konu özel bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Didem Arslan ile Vazgeçeme’ programına taşındı. Programa ölen Bayram Tosun’un eşi İmran Tosun, onu en son gören iş arkadaşı Veysel Turhan, Turhan’ın kız kardeşi Hacer Turhan, eşi Kezban Turhan ve Veysel Turhan’ın kardeşi Kemal Turhan katıldı.

Bayram Tosun’un eşi İmran’ın "Eşim bana alkol aldıktan sonra Keziban ile birlikte oldum" dedi açıklaması sonrası tüm dikkatler Keziban Turhan’a çevrildi. Keziban’ın "Bayram Tosun ile ilişkim olduğunu görümcem Hacer’e söyledim ama ben şaka yaptım, ağzını aradım" demesi bir anda soruşturmanın şeklini değiştirdi. Hacer Turhan, ağabeyi Veysel’in kendisine, “Bayram’ı tuzağa çektik, inşaata çağırdık, iki el ateş edip öldürdük, cesedi inşaat çukuruna gömdük, kafasını da bedeninden ayırıp bir mağaraya attık” sözleri ile cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Gelen itiraf sonrasında canlı yayında Veysel Turhan ve eşi Kezban Turhan gözaltına alınırken, diğer şüpheli Veysel Turhan’ın kardeşi Kemal Turhan da yakalandı.

Cinayeti itiraf eden Keziban Turhan ve kayınbiraderi Kemal Turhan, Muğla’nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi Hasankuyusu mevkiindeki dere yatağında bugün yer gösterdi. Muğla jandarma ekipleri tarafından dere içinde uzun süre yapılan arama çalışmasında, kadavra köpeği Sima ile çevrede arama gerçekleştirildi.

Menteşe Belediyesi de Bayram Tosun’un toprağa gömüldüğü belirtilen alanda iş makineleri ile çalışmalara destek verdi. Cinayet şüphelisi Keziban Turhan’ın dere yatağında yer göstermesi sonrası iş makineleri tarafından yapılan çalışmaların ilk gününde sonuç çıkmadı. Aramalara yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden başlanacağı öğrenildi.