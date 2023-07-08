Mersin’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitmek üzere Türkiye’ye giriş yapan bir firmaya ait tırlarda, ithalatı yasak olan motor blokları, şanzıman ve otomobil parçaları yerine hurda yükler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, yurt dışından gelip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitmek üzere Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısından Türkiye’ye giriş yapan bir firmaya ait iki tırda, ithali yasak olan motor blokları, şanzıman ve otomobil parçaları olduğu yetkililere beyan edildi. Bunun üzerine Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, biri Mersin Uluslararası Limanına diğeri de Taşucu Limanına gelen tırlarda kontrol yapıldı. Kontrollerde, tırlarda beyan edilen malzemelerin taşınmadığı, bunun yerine sanayi atığı hurda yükler bulunduğu belirlendi.

Çalışmayı derinleştiren ekipler, tırlardaki kaçak motor bloklarıyla şanzımanların Mersin’e gelmeden önce hurdalarla değiştirildiğini tespit etti. Kaçak otomobil parçalarının Gaziantep ve İstanbul’da iç piyasaya sürülmek için götürüldüğünü belirleyen ekipler, belirlenen noktalara operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen kaçak motor blokları ve şanzımanlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.