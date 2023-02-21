Aydın’ın Efeler ilçesinde semt pazarının kurulduğu bir sokağa gaz kaçağı ihbarı için gelen itfaiye ekiplerinin zor anları bölgede bulunan bir vatandaşın kameralarına yansıdı. İhbarın asılsız çıkması herkesi rahatlatırken, mahalle sakinleri bu duruma bir çözüm bulunmasını talep etti.

Aydın’ın Efeler ilçesinde semt pazarının kurulduğu bir sokağa gaz kaçağı ihbarı için gelen itfaiye ekiplerinin zor anları bölgede bulunan bir vatandaşın kameralarına yansıdı. İhbarın asılsız çıkması herkesi rahatlatırken, mahalle sakinleri bu duruma bir çözüm bulunmasını talep etti.

Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 127 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam üzeri tarihi Salı Pazarı’nın kurulduğu sokak içerisindeki bir apartmanda gaz kaçağı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Mesai bitimi sebebiyle oluşan yoğun trafiği atlatan itfaiye ekipleri bu kez de semt pazarı engeline takıldı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, pazarcı esnafının toplanma saati sebebiyle oluşan araç yoğunluğu ve pazar tezgahlarının arasında kaldı. Belirtilen adrese ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekiplerin zor anları ise o esnada bölgede bulunan bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde semt pazarı engelini aşamayan itfaiye ekiplerinin bazılarının duruma hızlı müdahale edebilmek için araçtan inerek adrese doğru yöneldiği görülürken, ihbarın asılsız çıkması herkesi rahatlattı.

“Ya ihbar asılsız çıkmasaydı”

Yaşanan olayın ardından duruma tepki gösteren mahalle sakinleri ise “Bugün yaşanan olay sıkıntılarımızı bir kez daha gözler önüne serdi. Semt pazarlarının sokak aralarında olmaması gerekiyor. Acil bir durumda ambulans ve itfaiye müdahale edemiyor. Allah’tan ihbar asılsız çıktı ancak gerçekten yangın olsaydı, olayın boyutu değişebilirdi. Yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmalarını talep ediyoruz” dedi.