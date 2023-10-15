Antalya’nın Manavgat ilçesinde boş arsaya atılan sünger ve mobilya malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Aynı yerde daha önce yolun karşısında sık sık hurdaların dökülerek yakıldığı arsanın etrafının tel örgüyle çevrildiği, bundan dolayı gelişigüzel hurda atılamadığı gözlendi.

Yangın, Sanayi Mahallesi’nde ek bloklar olarak adlandırılan 2054 ve 2069 Sokak üzerinde boş alanda çıktı. Alınan bilgiye göre; sünger ve diğer yanıcı maddeler kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin zamanında müdahalesiyle yakında bulunan iş yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Son 1 ay içerisinde atılan yanıcı maddelerin yakılması sonucu 2-3 kez yangın çıkan boş arsanın çevresinin tel örgülerle çevrildiği gözlenirken, bu kez de yolun karşısındaki boş alana atılan hurda koltuk, sünger ve benzeri malzemelerin kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldığı gözlendi.

Yanıcı hurda malzemeler dökülmesine ve sık sık yangın olayı yaşanmasına rağmen bölgede herhangi bir önlem alınmamasına vatandaşlar büyük tepki gösterirken, yangının meydana geldiği yerin yakınında bulunan bir beyaz eşya deposu yetkilileri emniyete giderek şikayette bulundu.