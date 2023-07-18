Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar ve rüzgar nedeniyle çıkan yangınlara yetişmek için büyük çaba harcıyor. Sabah saatlerinde orman yangınına müdahale eden ekipler, istasyona dönüp bir bardak su bile içmeden Hasan Fehmi Boztepe Caddesindeki yangına müdahale ederken, 4-5 saati bulan çalışmanın ardından yorgun düştü.

Manavgat İtfaiyesinin Yorgun savaşçıları üzerlerindeki koruyucu kıyafetleri çıkarıp kaldırım üzerinde su ve ayran içerek yeniden göreve çıkmak için soluklanmaya çalıştı. Manavgat’ta tarihinin en sıcak günleri yaşanırken, bunaltıcı sıcağın yanında esen poyraz, yangına adeta davetiye çıkartıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren ot yangınları, tarım arazilerinde temizlik için yakılan ateş, anız yangınları olmak üzere orman, ev ve araç yangınları Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplere nefes aldırmıyor.

Dün sabah saatlerinde orman yangınında Orman İşletme ekiplerine yardıma giden ekipler, orman yangınından dönüp, yüzlerini bile yıkamadan bu kez Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerindeki 5 katlı binada çıkan yangına müdahale etti. Ekipler bir taraftan alevlerle boğuşurken, diğer taraftan da binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için var güçleriyle çalıştı. Yaklaşık 4-5 saat süren çalışmanın ardından yorgun düşen itfaiye görevlileri, üzerlerindeki korumalı elbiseleri çıkararak kaldırımda yere uzanıp soluklanmaya çalıştılar.

Görevlerini yerine getirmenin huzuruyla su ve ayran içerek serinlemeye çalışan itfaiye görevlileri, havanın kararmasının ardından Manavgat’ın farklı mahallelerinde çıkan yangınlara müdahale ettiler.