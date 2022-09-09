Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle yan yatan araçta sıkışan sürücü, itfaiye devrilmemesi için bağladığı iple hayata tutundu.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle yan yatan araçta sıkışan sürücü, itfaiye devrilmemesi için bağladığı iple hayata tutundu.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Kırca Mahallesi’nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre; Acıpayam’dan Denizli şehir merkezine doğru seyir halinde olan Ömer Y. idaresindeki 20 BKR 18 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Yusuf K. idaresindeki 35 BEC44 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan her 2 otomobil de yol kenarında savrularak yan yattı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yan yatarak duran otomobilde sıkışan yaralı sürücü Yusuf K.’yi kurtarmak için zaman karşı yarış verdi. Devrilme ihtimali bulunan otomobili, iple kendi araçlarına bağlayarak önlem alan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Alınan önlemin ardından sıkıştığı araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü Yusuf K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonucu maddi hasarın oluştuğu araçlar, bölgeye çağırılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.