Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir fabrikada gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın Ata Mahallesi 773 sokak üzerindeki pamuk çekirdeği işleyen bir farikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika yangını ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip söndürerek, yangının diğer iş yerlerine sıçraması ve büyümesi engellendi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.