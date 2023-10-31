Şanlıurfa’da parmağına yüzük sıkışan kişinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir genç, sağ elinin işaret parmağına taktığı gümüş yüzük sıkıştı. Parmağında sıkışan yüzüğü çıkaramayan vatandaş, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Burada hastane doktoru durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri gencin, parmağına sıkışan yüzüğü doktor gözetiminde spiral ile çıkarttı. Genç, yüzüğü çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.