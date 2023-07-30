Kahramanmaraş’ta taş ocağı personellerine yangına müdahale yöntemleri ve yangın esnasında tahliye teknikleri hakkında eğitim verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangınları önleme, müdahale, söndürme ve kurtarma becerileri kazandırmak için toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. İtfaiye ekipleri tarafından büyükşehir belediyesi taş ocağı personellerine yangına müdahale eğitimi verildi. Yangına müdahale yöntemleri ve yangın esnasında tahliye konusunda personellere aktarılan teorik bilgilerin ardından yangın tatbikatı da gerçekleştirildi. Senaryo gereği depoda meydana gelen yangına personeller tarafından etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edilirken, dumandan etkilenerek bayılan vatandaş da hızlı bir şekilde binadan tahliye edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların yangına müdahale konusunda bilgilendirilmesi noktasında eğitimlerin devam edeceği belirtildi.