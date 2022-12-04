Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından araç üretimi yapan fabrikadaki 9 itfaiye personeline yangından korunma ve söndürme alanında teorik ile pratik eğitimler verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından araç üretimi yapan fabrikadaki 9 itfaiye personeline yangından korunma ve söndürme alanında teorik ile pratik eğitimler verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programları devam ediyor. Bu çerçevede, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araç üretimi yapan fabrika bünyesinde görev yapan itfaiye personellerine eğitim verildi. Alanında uzman ekipler tarafından verilen eğitimler 5 gün boyunca devam ederken, toplamda 9 itfaiye personeline yangından korunma ve yangın söndürme alanında teorik ile pratik olarak eğitimler gerçekleştirildi.