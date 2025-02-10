Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında düzenli olarak gerçekleştirilen yangın ve kurtarma tatbikatları çerçevesinde Ahmet Emet İmam Hatip Ortaokulu’nda tatbikat gerçekleştirdi.

Öğrenciler ve okul personelinin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikatta, yangın anında tahliye süreci, yangın söndürme teknikleri ve acil durum müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. İtfaiye ekipleri, öğrencilere yangın söndürme tüplerinin nasıl kullanılması gerektiğini göstererek, yangın esnasında izlenmesi gereken güvenlik adımları hakkında bilgilendirme yaptı.

Tatbikatın ardından itfaiye ekipleri, yangın ve acil durum tatbikatlarının kamu kurum ve kuruluşlarında düzenli olarak yapıldığını vurgulayarak, afet ve acil durumlara hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını belirtti.