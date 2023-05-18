Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren bir fabrika personeline yangın eğitimi verildi.

Fabrikasının bahçesinde verilen yangın eğitiminde yanma ve yangın, yangın çeşitleri, yangının nedenleri ve alınacak önlemler, yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenlik konuları hakkında bilgi verildi. Ekipler ayrıca yangında kullanılan söndürme cihaz ve ekipmanının kullanılması, gaz ve duman dolu ortamlarda hareket tarzı, tehlikeli kimyasallar ile uygulamada dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yangınlara müdahalelerde yapılan hatalı davranışlar ve su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitim çalışmasında yangın söndürme tatbikatı yapıldı.