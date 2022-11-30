Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 400 Yataklı Devlet Hastanesi’nde görevli doktor ve personellere eğitim verildi.

Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 400 Yataklı Devlet Hastanesi’nde görevli doktor ve personellere eğitim verildi.

İlk olarak hastanenin toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün çalışmaları ve yapılan müdahaleler hakkında bilgiler aktarıldı. Ardından Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eğitmeni Mustafa Öztoprak, eğitime katılan doktor ve personellere yangın tüplerinin efektif kullanımı hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Verilen eğitim ve anlatımının akabinde uygulamalı olarak yangın tüpü kullanımı gösterildi.