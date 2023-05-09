Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi personeline olay yeri yönetimi ve koordinasyon eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hizmet kalitesinin artırılması adına personeline yönelik hizmet içi eğitimlerini aksatmıyor. Müdahale operasyonlarının daha etkin ve koordine bir biçimde yürütülebilmesi adına, amir ve amir yardımcısı pozisyonlarında görev alan itfaiye personellerine yönelik olarak "Olay Yeri Yönetimi ve Komuta İşleyişi" eğitimi verildi.

Eğitimler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından verildi. Eğitimde, olay yerinde organizasyon, olay risk yönetimi, komuta yeterliliği, dinamik risk değerlendirmesi, risk kontrol tedbirleri, disiplin risk ilişkisi, müdahale basamakları, tabyalama (konumlandırma), liderlik kapasiteleri, karar alma ve yürütme, olay yeri sektörleme (bölgeselleştirme), müdahale çeşitleri ve multidisipliner yaklaşım başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler verildi.

Eğitimler, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Verilen eğitimlerle özellikle olay yeri yönetimi ve koordinasyon konularında hizmet kalitesinin daha da artırılması hedefleniyor.