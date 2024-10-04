Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; kış mevsimi öncesi karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için evlerde dikkat edilecek hususlar konusunda vatandaşlara hayati bilgiler verdi.

Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, şofben ve kombilerin yetkili servislerce yıllık bakımlarının yapılmasının önemli olduğu ayrıca yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba ve baca zehirlenmelerinin özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığı belirtildi. Açıklamada, karbon monoksitin renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gaz olmasından dolayı, vücuda solunum yolu ile girdiği ve doğrudan kana geçerek zehirlenme ve ölüme neden olduğu belirtildi. Açıklamada, bu zehirlenmelerin sıklıkla, kapalı ortamlarda, açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması gibi nedenlerle meydana geldiği ifade edildi. İtfaiye Daire Başkanlığı’nca vatandaşların baca yangınlarına ve zehirlenmelerine karşı şu önlemleri alması vurgulandı;

“Öncelikle kurulacak olan sobanın TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli. TSE belgesiz, sızdıran, alttan yakmalı sobalar ile teneke sobalar kesinlikle ısınma amacı ile kullanılmamalıdır. Soba oda içine kurulurken tekniğine uygun bir şekilde kurulmalıdır. Dikey boru duvardan uzak olursa baca çekişi düşer ve baca tepmesi sık olur. Fazla dirsekten kaçınılmalı ve zorunlu olmadıkça ikiden fazla dirsek kullanılmamalıdır. Baca gazı sızıntısını önlemek için sobanın dirsek ve boru ekleme yerleri ile baca giriş ağzı hava sızdırmasız olmalı, boru ve baca üzerinde herhangi yarık veya çatlak olmamalıdır. Boru ve baca üzerinde çatlak, yarık ve boşluk varsa baca içine sızan hava baca gazını soğutur ve baca çekişini düşürür. Soba yakınına yanıcı ve parlayıcı malzeme konmamalıdır. Aksi durumda yangın çıkma ihtimali çok yüksektir. Sobanın kurulu olduğu odada yatılmamalıdır. Yatılmak zorunda ise soba sönmüş olmalıdır. Yatarken yanmakta olan ’kömür koru’ üzerine kesinlikle taze kömür atılmamalıdır. Sobanın, kombinin ve şofbenin kurulu olduğu odalara yüksek siren sesi ile uyarı veren karbon monoksit alarm detektörü taktırılması herhangi bir tehlike durumunda olumsuzlukların önüne geçecektir.”

Rüzgârlı günlerde rüzgâr hızının baca gazı hızından daha yüksek olabileceği belirtilen açıklamada, bu durumda sık sık baca tepmesi meydana geleceği, soba zehirlenmelerini önlemek için meteorolojik uyarıların dikkate alınması, rüzgârlı günlerde sobanın yakılmamasına dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada, sobanın kurulu olduğu odada uyunduğu zaman özellikle rüzgârlı günlerde soba ve borudan sızan gazların zehirlenmelere neden olabileceği hatırlatılarak, “Sobada lastik, plastik, boya, petrokok, araba lastiği, asfalt ve tıbbi atık gibi çöpler yakılmamalıdır. Sobalar üsten tutuşturularak yakılmalı ve benzin tiner kolonya gibi parlama ve patlama riski olan maddeler kullanılmamalıdır. Yanmakta olan sobada kesinlikle çöp yakılmamalıdır. Bu tür maddeler sobada yakıldığı zaman çok zararlı kirletici gazlar oluşur. Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalıdır” denildi.

Bacaların temizliğine dikkat edilmeli

Baca temizliğine önem verilmesi belirtilen açıklamada; "Bacalar is, kurum bağladığı zaman baca kesiti daralır ve baca çekim gücü düşer. Baca temizlenmediği zaman soba içine yanma için yeterli hava giremez. Böylece yanma yavaşlar, yanma verimliliği düşer ve eksik yanma, dumanlı yanma gerçekleşir. Bacayı temizlemenin amacı baca içinde birikmiş zararlı ve yüksek derecede yanıcı maddeleri bertaraf etmektir. Baca temizliği ile sobanın yanma verimliği arttırılır, böylece daha az yakıt tüketilir ve bacadan daha az kirli gaz, partikül madde salınır. Temizlenmiş baca yanmayı iyileştirir, eksik yanmayı, oda içinde karbon monoksit oluşumunu ve baca gazı koku problemini önler” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, baca temizliğinin İtfaiye Daire Başkanlığı’nca yetkilendirilen firmalar tarafından yapılması gerektiğine vurgu yapılarak, “Havaların soğuması ile birlikte vatandaşları baca temizliklerini yaptırmaları konusunda uyarıyoruz. Baca temizliği yaptırmak isteyen vatandaşlar, yetkili firmaların iletişim bilgilerine, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinden ulaşabilirler” uyarılarına yer verildi.