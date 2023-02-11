Kahramanmaraş’ta 116’ncı saatte 35 yaşındaki bir vatandaşı enkaz altından sağ çıkartan Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ekibinden Halil İbrahim Kuru, vatandaşın ambulansa götürüldüğü esnada duygu dolu anlar yaşadı. Kuru, “15 yıldan beri itfaiyeciyim, 1999 depremini yaşadım” dediği esnada adeta boğazı düğümlendi.

Kahramanmaraş’ta 116’ncı saatte 35 yaşındaki bir vatandaşı enkaz altından sağ çıkartan Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ekibinden Halil İbrahim Kuru, vatandaşın ambulansa götürüldüğü esnada duygu dolu anlar yaşadı. Kuru, “15 yıldan beri itfaiyeciyim, 1999 depremini yaşadım” dediği esnada adeta boğazı düğümlendi.

Türkiye’yi sarsan deprem felaketi sonrasında bölgeye gönderilen ekipler canla başla çalışmalarını sürdürüyor. 10 ili etkileyen deprem sonrasında Kahramanmaraş’a hareket eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, bölgede canların hayata tutunması için yoğun bir gayretle çalışıyor. Büyükşehir İtfaiyesi ile Büyükşehir Arama Kurtarma ekipleri, dur durak bilmeden yaşam belirtisi olan enkazlarda titiz bir çalışma yürütüyor. Bu çerçevede Sakarya Büyükşehir ekipleri 116’ncı saatte inanılmaz bir kurtuluşu daha gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Trabzon Caddesi üzerinde bulunan Emek Apartmanı’nın enkazından 35 yaşındaki Adnan Yaşar, uzun uğraşlar neticesinde sağ olarak çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Vatandaşın kurtarıldığı esnada bölgede büyük bir sevinç hakim oldu. Umutların tekrar yeşerdiği bölgede ekipler bir cana daha ulaşabilmek için cansiparene şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye erinin duygu dolu anları

Enkaz altından kurtarılan vatandaşın sedye ile ambulansa taşındığı esnada Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Halil İbrahim Kuru ise duygu dolu anlar yaşadı. Enkaz altından bir kişiyi daha canlı çıkarmanın mutluluğu içerisinde olan ve saatlerdir yürüttükleri çalışmalar neticesinde sesi kısılan itfaiye eri, kendisine yöneltilen soruya cevap verdiği esnada adeta boğazı düğümlendi. Kuru, duygularını, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde ben 15 yıldan beri itfaiyeciyim, 1999 depremini yaşadım. Çalışmamızı yaptık ve biraz duygusalız. Ne anlatayım bilemiyorum, Allah’a hamdolsun vatandaşımızı sağ olarak çıkardık. Sakarya Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi el ele, dua edin biz mutluyuz” sözleri ile ifade etti.