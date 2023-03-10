Sinop’ta aracın motor kısmına sıkışan sansar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Saldırgan tavırlar sergileyen sansarı kurtarmak için mücadele eden itfaiyecilerin zorlu ancak eğlenceli çalışmaları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, saat 08.15’te Ada Mahallesi üzerinde 34 DAD 648 plakalı otomobil sürücüsü, aracını çalıştırmak istediği sırada motor kısmından ses gelmesi üzerine kaputu açarak kontrol etti. Motor bloğu arasına sansarın sıkıştığını fark eden sürücü, durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, sansarı bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren zorlu ancak eğlenceli çalışmalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Sansar görünce şaşırdık"

İlk kez aracın motoruna giren sansar gördüklerini ve şaşırdıklarını söyleyen Sinop Belediyesi İtfaiye eri Ahmet Akdeniz, "İhbar geldi saat 08.20’de, 5 dakikada olay yerine gittik. Arabanın motor kısmına sansar girmiş. Biz genelde kedilere gidiyoruz, sansar görünce şaşırdık. Motorun kayış kısmına sıkışmış. 40 dakika boyunca mücadele verdik. Çok saldırgandı. Hayvanı güçlükle çıkarabildik" diye konuştu.

Ölü taklidi yaparak kaçmış

Sansarı çıkardıklarında kurtulmak için ölü taklidi yaptığını söyleyen Akdeniz, "Öldü sandık, masaj yaptı arkadaşım. Ben de su döktüm kendine gelsin diye, o ara kaçtı gitti. Hayvan ölü taklidi yaparak bizi kandırdı. Ufak bir yarası vardı, kendiliğinden düzelir. Milli Parklar’a teslim edecektik. Hayvan bizi kandırınca maalesef veremedik" dedi.