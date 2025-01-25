Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görev üstlenen personeller yeni eğitimlerle kendilerini geliştiriyor. Gölcük Bölge Grup Amirliği’nde personele, iple erişim teknikleri eğitimi verildi.

Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM eğitmenleri tarafından Gölcük Bölge Grup Amirliğinde görevli personele, iple erişim teknikleri eğitimi verdi. Eğitimde, iple erişimde kullanılan ipler ve düğümler, iple erişimde kullanılan ekipman ve donanımlar detaylı şekilde gösterildi. İple iniş ve çıkış yöntemleri fiili olarak uzmanlar tarafından gerçekleştirildi. Mevcut personele yönelik gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler sayesinde Kocaeli itfaiyesi, olası acil durumlara daha etkin müdahale edilmesini hedefliyor.