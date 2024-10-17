DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan itfaiyecilere temel ilk yardım eğitimi verildi.

Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye erlerine yönelik temel ilk yardım eğitimi düzenlendi. İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli eğitmenlerce düzenlenen eğitimde; katılımcılara kaza sonrası yapılacak ilk müdahalede yaşamı koruma ve sürdürülmesini sağlama, durumun kötüleşmesini engelleme, yaralının iyileşmesini kolaylaştırma, yaralıyı araçtan çıkarma ve temel yaşam desteği, kanamaya, boğulmaya müdahale, haşere sokması, zehirlenme ve yaralıyı doğru taşıma teknikleri konularında bililer aktarıldı.

Temel ilk yardım eğitiminin ardından teorik ve uygulama sınavını kazanan personeller ilk yardım belgesini almaya hak kazandılar.