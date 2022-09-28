HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, beraberindeki personel ile birlikte Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, beraberindeki personel ile birlikte Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, beraberindeki personel ile birlikte “Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası” münasebetiyle Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti. Hakkari’deki yangınlara anında müdahale eden ve halkın takdirini kazanan itfaiye ekibi, bir süre Vali Akbıyık ile sohbet etti. Vali Akbıyık ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, itfaiye personelinin haftasını kutlayıp değişik hediyeler verdi.