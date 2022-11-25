Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde ortaokul öğrencilerine yangın eğitimi verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde ortaokul öğrencilerine yangın eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi, yangınların nedenleri, yangınlara karşı alınacak tedbirler ve yangın yerinde nasıl davranılması gerektiği konularında eğitimler vermeyi sürdürüyor.

Bağlar ilçesi 8. Ana Jet Üssü’nde bulunan Şehit Namık Tümer İlk ve Ortaokulu avlusunda verilen eğitime öğrenciler, öğretmenler ve okul çalışanları katıldı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli itfaiyeciler tarafından “Yangın çıkış nedenleri, yangının çıkmaması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler, yangınla karşılaşılınca yapılması gerekenler, itfaiyenin görevleri” hakkında öğrenci ve öğretmenlere ayrıntılı bilgi verildi.

Yangınlarda kullanılacak araç-gereçler hakkında öğrenci, öğretmen ve çalışanlara bilgi veren eğitmenler, okul bahçesinde katı, sıvı ve gaz sınıfı yangınlara müdahale şekillerini pratik olarak uyguladı.

İtfaiye Daire Başkanlığı, belirlenen okullarda eğitim programları düzenlemeye devam edeceği belirtildi.