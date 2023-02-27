Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı. İtfaiye ekipleri motoru yanan araca müdahale ederken çok sayıda vatandaş ise meraklı gözlerle olan biteni izledi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı. İtfaiye ekipleri motoru yanan araca müdahale ederken çok sayıda vatandaş ise meraklı gözlerle olan biteni izledi.

Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 CJE 105 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, aracın ön kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Durdurduğu aracına yangın tüpü ile müdahale etmeye çalışan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin duruma müdahale ettiği esnada vatandaşların da meraklı gözlerle olan biteni seyretmesi dikkatlerden kaçmadı.