Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görev yapan itfaiye personeline baca yangınları ve müdahale yöntemlerine dair eğitim verildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı, baca yangınlarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından destek vermesi talep edilen bir eğitmen, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan personellere baca temizliği konusunda eğitim verdi. 3 günlük eğitim programında itfaiye personeline bacaların fiziki durumları, montaj şekilleri, çalışma prensipleri, kirlenme aşamaları, yangın durumunda başlıca riskler, temizlenme yöntemleri ve muhtemel baca yangınlarını söndürme prensipleri ile alınması gereken önlemler anlatıldı.

Eğitimde ayrıca personele, il genelindeki bacaların temizlenmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından yetki verilen firmaların yaptıkları temizlik çalışmalarının denetim mekanizması ile yeni geliştirilen baca temizleme araç ve teknikleri de anlatıldı.

Verilen eğitimleri yerinde inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Reşat Bakan, “İtfaiyeyi yeniden şahlandıracağız. Sizlerin desteği ve katkısı bize güç verecektir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Diyarbakır İtfaiyesindeki personellere eğitim vermesi için görevlendirilen Osman Düz ise, baca temizliği eğitim uygulamasının Türkiye’nin genelinde yapılmasına öncülük etmeye çalışacaklarını belirtti.

Aldıkları eğitimin amacına dair konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi Amiri Hasan Uğurlu da baca yangınlarının özellikle kış aylarında yaşandığını söyledi. Baca kaynaklı yangınların çıkma sebebinin genellikle içerisinde biriken yağın kuruması ve alev alması olduğunu söyleyen Uğurlu, “Bazen bu durum sadece baca yangınlarıyla da sınırlı kalmıyor. Çatılara, dairelere de sirayet edip ev yangınlarını, çatı yangınlarını oluşturabiliyor. Tabi bu durumlarda hasar da büyük oluyor. Bu sebeple biz yine ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ içerisinde bulunan baca yönetmeliğini esas alarak baca temizliğini yapıyoruz. Bize başvuran tüm kamu kuruluşları ya da özel sektöre ait alanlardaki baca temizlik işlemlerini yapıyoruz" diye konuştu.