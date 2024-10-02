Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki 4. Sanayi Sitesinde çıkan yangın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hasar oluşmadan söndürüldü.

Merkez Yenişehir ilçesi 4. Sanayi Sitesi bulunan oto makas ve tamiri yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple dün akşam 20.00 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri, yangın yerine intikal etti. İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 araç ve 10 personel ile yangına anında müdahale edildi. İtfaiye ekipleri elektrikli darabayı kırarak söndürme çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra, tehlike arz eden tüpleri olay yerinden uzaklaştırdı.

Yangın maddi hasar oluşmadan kısa süre içerisinde söndürüldü.