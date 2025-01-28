Görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görevli İtfaiye eri Ahmet Doğan, son yolculuğuna uğurladı.

Nurhak’ta görev yaptığı sırada ani bir kalp krizi geçirerek vefat eden Doğan için İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Vali Mükerrem Ünlüer, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, itfaiye erleri, Doğan ailesi ve yakınlarının katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Doğan ailesinin yanında olan ve acılarını paylaşan Başkan Görgel, kederli aileye başsağlığı dileklerini iletti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahraman itfaiyemizin fedakâr personellerinden, mesai arkadaşımız Ahmet kardeşimizi Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Bu elim kaybın acısını yürekten paylaşıyor, başta kederli ailesi olmak üzere tüm mesai arkadaşlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ahmet kardeşimizin aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.