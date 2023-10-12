Mardinli itfaiye eri Ali Çakas, 9 aydır Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmasında enkazdan çıkardığı ve ismini ’Enkaz’ koyduğu kediyle yaşıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipte yer alan Ali Çakas, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmasında, enkazdan çıkardıktan sonra sahiplendiği kediyle arkadaşlıkları 9 aydır devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri ve arama kurtarma ekibinde yer alan Ali Çakas, depremin yaşandığı ilk gün itfaiye ekipleri olarak intikal ettiklerini, Nurdağı ilçesinde ciddi bir yıkım söz konusu olduğunu belirterek ekip olarak birçok insanı kurtardıklarını kaydetti.

Mardin ekibinin dörde bölündüğünü dile getiren Çakas, "Kahramanmaraş, Nurdağı, Hatay ve birçok yerdeydik. Depremin beşinci günü bina enkazının altından 5 canlı insanın hayatını kurtardık. Bunun akabinde birçok hayvanı da canlı kurtardık. Aynı zamanda kafesin içinde muhabbet kuşlarını, iki kediyi de kurtardık bir tanesini sahibine teslim ettik. Kepçe operatörünün çalışması esnasında çevremizde dolaşan bir kediyle karşılaştık. İsmini Enkaz koyduğum kedimiz çevremizden hiç ayrılmıyordu. Enkaz’a sabah akşam bakıp seviyorduk. Arkadaşlarımız arasında bir maskot oldu diyebilirim. Çalışmanın son gününde Enkaz adını verdiğim kediyi götürme kararına vardım. İlk önce onun için tedirgindim ve bırakmak istemedim. Diğer arkadaşlarım da bu konuya gönül verdiler" dedi.

"Üstünde travma vardı"

Enkaz’ın tüm sağlık aşamalarından geçtiğini belirten Çakas, "Böylece Mardin’e getirdim ve getirdikten sonra tüm aşılarını, tüm sağlık kontrollerini yaptırdık. Özel bir veterinerde ayrı olarak bakımlarını yaptırdım. Bu şekilde sağlık konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Enkaz ile beraber yaşıyoruz, onunla güzel günler geçiriyoruz. Üstünde travma vardı. Halen de hissediyorum bu travmayı, üstünden atmaya çalışıyoruz. En büyük destekçim ailem oldu. Evde kedi istemeyen aile bireylerim bile artık buna katılmaya başladı ve Enkaz’ı kabul ettiler. Evin bir bireyi olarak sahiplendiler" diye konuştu.

"Yaz sıcağından etkilenmesin diye köy evine götürdüm"

Kediyi yaz sıcağından etkilenmesin diye köy evine götürdüğünü söyleyen Çakas, "Köy evine götürmüştüm bir süreliğine serin bir ortamda olması için. Bu vesileyle de kısa bir süreliğine il dışı programında bulundum. Enkaz bu arada benim yokluğumu fark edip evden kaçmış. Hemen fark ettik. Köy evinde aramaya koyuldum. Dördüncü günde kediyi ilk getirdiğim evde buldum. 150 metre ilerde yol güzergahında buldum. O gün çok büyük bir şoka uğradım. Bana olan sevgisinden dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.