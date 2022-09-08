Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleri ile seferber olduğu Gülnar Büyükeceli Mahallesi’nde dün sabah başlayan ve gece saatlerinde şiddetlenen yangına karşı canla başla mücadele etti. AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, güvenlik güçleri ve çevre illerden gelen destek itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için bölgede tek vücut oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleri ile seferber olduğu Gülnar Büyükeceli Mahallesi’nde dün sabah başlayan ve gece saatlerinde şiddetlenen yangına karşı canla başla mücadele etti. AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, güvenlik güçleri ve çevre illerden gelen destek itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için bölgede tek vücut oldu.

Rüzgarın da etkisiyle artarak devam eden yangın, dün akşam saatlerinde D-400 Karayoluna kadar ulaştı. Karayolları Genel Müdürlüğü, yangın nedeniyle Mersin-Antalya Karayolunu kontrol altında tutarak trafiğe kapattı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için sabaha dek tüm bölgede mücadele etti.

“Önceliğimiz insan ve diğer canlılar. Hep beraber buradayız”

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Bahtiyar Aydın, “7 Eylül sabahı 07.30 saatlerinde başlayan yangın, ilk etapta Büyükeceli ormanlık alanında çıktı ama ters rüzgarın etkisiyle birlikte aşırı derecede yayılmaya başladı. Çevre illerden takviye ekipler de geldi. Aşırı rüzgar var, bizi fazla etkiliyor ama elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda yangını söndürmek için çalışıyoruz. Şu anda AFAD İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, güvenlik güçleri ve bizim ekiplerimiz, helikopter ve arazözlerimizle devamlı alandayız. Farklı farklı bölgelerdeyiz. İlk önceliğimiz insan ve diğer canlılar. Hep beraber buradayız. Takviye kuvvetler de gelmeye devam ediyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, yangının başladığı ilk andan şu ana kadar, bütün ekiplerimizle birlikte buradayız. Sadece yangın değil, zarar görürmüş vatandaşlarımıza da sosyal hizmet anlamında yardımcı oluyoruz” dedi.

“Tüm Belediye itfaiyeleri olarak tek yürek olduk”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Alperen Tabak ise “Yaklaşık 23 araç ve 35 personelle Mersin İtfaiye Daire Başkanlığı olarak görev yerindeyiz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şiddetli poyraz estiğinden dolayı ekiplerimiz yangını kontrol altına alamadı. Evlere sirayet etmemesi için elimizden geleni yapmaktayız. Şu anda 3, 5 ve 8 tonluk araçlarımızla yangının evlere sirayet etmemesi için yangın araçlarımızdaki su takviyelerini yapmaktayız. Benzin istasyonlarına ve evlerin önüne konuşlandırılmış durumdayız. Kahramanmaraş’tan, Kayseri’den, Antalya’dan, Hatay’dan, Adana’dan ve sayamadığım birçok ilden arazözlerle takviye ekipler, şu anda bizimle beraber çalışmakta. Tüm belediye itfaiyeleri olarak tek yürek olduk” diye konuştu.