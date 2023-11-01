Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, soba ve doğalgaz kullanımının başlaması ile birlikte vatandaşları karbon monoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, soba ve doğalgaz kullanımının başlaması ile birlikte vatandaşları karbon monoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Alınmayan tedbirlerin can yaktığına dikkat çeken itfaiye yetkilileri, meydana gelen yangınların önemli bir kısmının temizlenmeyen bacalardan kaynaklandığını belirtti. Ekipler, özellikle yapılaşmanın eski olduğu yerleşim bölgelerinde, ahşap, eski ve bitişik nizam yapıların bulunduğu mahallelerde, İtfaiye araçlarının girmesi gereken yol ve sokaklara gelişi güzel araç park edilmemesi, yüksek katlı binaların ise yangın merdivenlerinin çıkış kapılarının açık tutulması ve alanın atıl eşya ile doldurulmaması hususunda vatandaşlardan bilinçli olmaları istendi. Ayrıca iş yeri ve mesken sahiplerine de mekanlarında yangın söndürme cihazları bulundurmaları konusunda uyarı yapıldı.