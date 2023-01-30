Mersinin Tarsus ilçesinde eski yapılı iki katlı evin zemin katında çıkan yangında, dumandan etkilenmemek için dama çıkan 5 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkerim Mahallesi Türkistan Caddesi üzeri 42 numarada yabancı uyruklu A.F.’nin kiracı olarak oturduğu eski yapı evin zemin katında yangın çıktı.

Çöp toplayıcılığı yapan şahsın, çöpleri depoladığı odada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası dumanlar evin her tarafını sardı.

Bu esnada ailenin 5 çocuğu dumandan etkilenmemek için dama çıkmak zorunda kaldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri 5 çocuğu damdan güvenli şekilde indirdi.

Maddi hasarın oluştuğu yangında şans eseri yaralanan olmadı.