Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bulunan tarihi taş ambarlarda çıkan yangını kontrol altına almak için Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri seferber oldu.

Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında çok sayıda ekipler müdahale ediliyor. Trafiğin kapatıldığı bölgede yangına bina içinden ve çatıdan müdahale ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığına ait bina geçtiğimiz aylarda günlerde Büyükşehir Belediyesine devredilmişti. Tarihi bina müze ve tarihi çarşı olarak restore ediliyordu.