Antalya’nın Manavgat ilçesinde saman balyalarının bulunduğu bir evin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, zemin katın duvarının yıkılarak saman balyalarının dışarıya çıkarılması sonucunda söndürüldü.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde saman balyalarının bulunduğu bir evin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, zemin katın duvarının yıkılarak saman balyalarının dışarıya çıkarılması sonucunda söndürüldü.

İtfaiye ekipleri, yangının binanın diğer bölümlerine ulaşmaması için çaba harcarken, zemin katta bulunan su boruları dışarı çıkarılarak yanmaktan kurtarıldı. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan yangın Karaöz Mahallesinde Doğan Coşkun’a ait evin zemin katında saman balyalarının bulunduğu bölümde çıktı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler sevk edilirken, yangının meydana geldiği yerin yakınında bulunan bir inşaat şantiyesi çalışanları da yangına müdahalede bulundu. Saman balyalarının tutuşması sonucu başlayan yangının binanın üst katına ve zemin katta bulunan diğer bölgelere sıçramaması için itfaiye ekipleri gerekli önlemleri alıp çalışma yaparken, zemin katta bulunan su boruları bina dışarısına taşındı.

İtfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen yangın kontrol altına alınmasına rağmen saman balyaları için için yanmaya devam etti. Ev sahibinin olay yerine gelmesi ve itfaiye görevlilerinin ev sahibi ile duvarın yıkılması için gerekli görüşmeleri yapmasının ardından evin yakınındaki şantiyeden getirilen iş makinesi vasıtasıyla zemin katın duvarı yıkılırken, içerideki saman balyaları dışarı çıkarıldı ve itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangın sırasında evde ve evin yakınında kimsenin bulunmadığı bildirilirken, ilk incelemelerde yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtildi.