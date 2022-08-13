Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Tekel Mahallesi 409. Sokaktaki evin sakinleri kanalizasyon borusu içerisinde kedi sesinin gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, gelen sesi izleyerek kediyi sıkıştığı yerden çıkarmak için harekete geçti. Sesin geldiği alana yakın yeri kırarak kediye zarar vermeden ulaşan itfaiye personeli yavru kediyi mahsur kaldığı yerden çıkartarak adresteki aileye teslim edildi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde kanalizasyon borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin dikkatle çalışması sonucu sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

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