Ordu’nun Ünye ilçesinde dere kenarında mahsur kalan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Liseler Mahallesi Tabakhane Deresine düşen köpeğin seslerinin duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri dere yatağına girerek merdiven yardımıyla ile köpeğin yanına kadar gitti. Kendisini kurtarmaya gelen ekiplere zorluk çıkarmayan köpek halat yardımıyla yola çıkarıldı.

Bir süre itfaiye ekiplerinin sevdiği köpek daha sonra uzaklaşarak gözlerden kayboldu.