Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri vatandaşları deprem konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla broşür dağıttı.

“Depreme karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak hayat kurtarır” diyen itfaiye ekipleri broşür dağıtımını kapalı pazarda yaparak vatandaşların sorularını yanıtladı. Vatandaşların depreme hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan broşürlerde depremden önce yapılması gerekenler, deprem çantası, deprem anında yapılması gerekenler, enkaz altında yapılması gerekenler ile depremden sonra yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler yer alıyor.