Alınan bilgilere göre, Kulp ilçesinde kırsal alanda dağda mahsur kalan keçiyi kurtaramayan çoban, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Belediyesi İtfaiye ekipleri, dağda mahsur kalan keçiyi 5 saatlik uğraş sonucunda kurtardı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.