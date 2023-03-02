Ankara’nın Altındağ ilçesinde ağacın dalına konmak isteyen bir güvercin dengesini kaybederek ağaçta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların güvercinin sesini duyarak itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine kurtarma çalışmaları başladı. Ekipler kısa süre içerisinde güvercini kurtararak sağlıklı bir şekilde serbest bıraktı.

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Ankara’da bir ağacın dalında mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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