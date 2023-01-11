Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın, yıl boyunca özellikle eğitim konusunda başarılı projelere imza attıklarını belirterek, "Arkadaşlarımız gerçekten yangınlarla canla başla müdahale ettiler" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın, yıl boyunca özellikle eğitim konusunda başarılı projelere imza attıklarını belirterek, "Arkadaşlarımız gerçekten yangınlarla canla başla müdahale ettiler" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının 2022 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ve müdahale ettiği olaylar hakkında bilgi veren İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın, ekiplerinin Mersin’deki yangınların dışında, farklı illerde ve uzak noktada bulunan ilçelerde yaşanan orman yangınlarına da en kısa sürede müdahale ettiğini söyledi.

Gülnar’da meydana gelen büyük orman yangınında diğer kurumlarla birlikte ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Aydın, "Arkadaşlarımız gerçekten canla başla müdahale ettiler. Kısa zamanda kontrol altına aldık. Bu yangın ile birlikte, 2021 yılına göre çok daha dikkatli ve duyarlı olduğumuzu, kendimizi geliştirdiğimizi ifade etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"İstasyon sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz"

2022 yılında itfaiye filosunu en üst seviyeye taşıdıklarını söyleyen Aydın, "Filomuzda çok üst seviyede 20 araca sahip olduk. En kısa zamanda da ATA Eğitim Merkezi’miz faaliyete geçecek. Ayrıca itfaiye bilgi sistemimizi, dijital dünyadan kendi telefonlarımıza taşımayı amaçlıyoruz. Kadromuzu kısa zamanda yol haritasından tutun, personellerin bir binaya gittiklerinde içeride kaç kişi yaşadığını görebileceği bir pozisyona getireceğiz. Bunlar en kısa zamanda bitecek ve biz de hizmetlerimizi daha iyi yapacağız. İstasyonlarımız, eş değer illere göre çok iyi. İstasyon sayılarını artırmayı hedefliyoruz. Böylelikle yangına müdahale etme sürecimiz daha hızlı olacak" diye konuştu.

"Eğitim faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyoruz"

Yıl içerisinde eğitim faaliyetlerini de ara vermeden sürdürdüklerini belirten Aydın, "Bu eğitimleri anaokulundan itibaren vermeye çalışıyoruz. Önce kendimizi dinamik olarak dinç tutmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken, özellikle sivil toplum örgütleriyle birlikte protokollerimiz oluyor. Sivil toplum örgütlerini, kendi çalışmalarımız içerisine entegre etmeye çalışıyoruz. Her şeyi biz düşünemeyebiliriz veya göremeyebiliriz, ama onlarla birlikte her noktaya ulaşabilecek pozisyonlar oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Köpekli Arama Kurtarma Çalıştayı ile bir ilke imza attık"

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin dört bir yanından gelen itfaiye personelleri ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirdikleri ’Köpekli Arama Kurtarma Çalıştayı’ ile bir ilke imza attıklarına değinen Aydın, "Bu çalıştaya 2 farklı üniversiteden çok değerli hocalarımız, köpek federasyonları ve derneklerinden katılan arkadaşlar oldu” dedi.

Daire Başkanlığı olarak karada olduğu gibi, denizde de faaliyetler sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Aydın, "ODTÜ ile resif çalışması yaptık. Özellikle denizdeki balıkların üremesi için, ortak faaliyetlerde bulunduk. Bunu bir sonraki safhada caretta kaplumbağalar için de devam ettirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.