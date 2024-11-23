Nevşehir’de yaşayan Ressam Serap Lokmacı, itfaiye aracı üzerinde çizdiği resmini 21 günde tamamladı.

Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Nevşehir’in Ürgüp ilçesindeki meydanda bulunan 3 katlı binanın dış cephesine itfaiye aracının üzerinde peribacası ve doğa resmi çizen Ressam Serap Lokmacı, sanatını zirveye taşıdığını söyledi. 3 katlı binanın ikince ve üçüncü katlarının 72 metrekare olan dış cephesine, çizdiği resimlerin daha çok kişi tarafından görüleceğini söyleyen Ressam Serap Lokmacı; “15 yıldır profesyonel olarak ressamım. Bu bölgede yaşadığım için benim de bölgeye bir katkım olsun istedim. 21 gün geceleri çalışarak buradaki resmimi tamamladım. Resim bittiğinde ortaya çok güzel bir duvar resmi çıktı. Bu çalışmayı izleyen çok sayıda kişi oldu. Hatta kağıt kalemini getiren çocuklar oldu. Buda beni çok mutlu etti" dedi.

Duvar resmini planlarken önce eskizini yaparak ön bir çalışma yaptık. Zemin çok yüksek olduğu için mecburen itfaiye aracında çalışmak durumunda kaldım. İlk zamanlar çok korkuyordum, gün geçtikçe alıştım. Yükseklik benim için bir korku değil, meydan okuma diyebilirim. Yüksek alanlarda çalışmak, eserlerimi daha çok insanlara ulaştırma imkanı sağlıyor. Buda beni çok heyecanlandırıyor. Buna satanı zirvelerde yaşamak diyebiliriz” şeklinde konuştu.