Aydın’ın Söke ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 itfaiye personeli hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Söke’deki bir yangına müdahale için yola çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği’ne ait 09 BU 679 plakalı itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Yenidoğan Kavşağı’nda devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 itfaiye personeline müdahale edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.