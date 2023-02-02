Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye kamyonuna halatla bağlanan minibüs, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu vinç yardımıyla düştüğü yerden kaldırıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AAU 573 plakalı ticari minibüsün motoru çalışmayınca sahibi aracı vurdurarak çalıştırmak istedi. İki kişi ittikleri sırada minibüsün direksiyonu kitlenerek kontrolden çıktı. Yokuş aşağı kayan minibüs, bir lastiği boşluğa düşerek apartman bahçesinde asılı kaldı. Minibüsün apartman girişine düşmesini bahçe telleri engelledi.

Sinop’ta çalıştırmak için yokuş aşağı itilen minibüs kontrolden çıktı, bahçe tellerinde asılı kalarak apartman bahçesine düşmekten son anda kurtuldu.

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