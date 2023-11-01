Ukrayna’dan İtalya’ya seyir halinde olan LADY NUR isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı’nda makine arızası geçirdi. Gemi, Kıyı Emniyeti tarafından Ahırkapı’ya demirletildi.

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Ukrayna’dan İtalya’ya seyir halinde olan LADY NUR isimli kargo gemisi, Ambarlı açıklarında makine arızası yaptı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-12, KURTARMA-12 ve kılavuz kaptan sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 82 metre boyundaki genel kargo gemisi KURTARMA-2 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı’ya demirletildi.