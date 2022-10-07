Kısa sürede gemiye yanaşan ekipler, Cartujano’ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra bot ile Şarköy kıyısına getirerek sağlık ekiplerinin yardımı ile Şarköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Daha sonra Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilen Cartujano’ya anjiyo yapıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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