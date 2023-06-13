Ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden Karacabey’de, yeni ürünlerle beraber ürün çeşitliliği de zenginleşmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü tohum üreticilerinin de son yıllarda yoğun ilgisini gören Karacabey’de, bu kez de reyhan bitkisi ile ilgili üretim süreci başladı. Özellikle sos olarak da kullanılan reyhan bitkisi, İtalyanların makarnalarının fast food mağazalarında yoğun olarak tercih edilirken, Başkan Ali Özkan Karacabey’de Harmanlı Mahallesinde reyhan üreticisini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Karacabey, 13.06.2023 - Ülkemizde ‘tarım ve hayvancılığın başkenti’ olarak nitelendirilen Karacabey’de yeni ürünlerle beraber ürün çeşitliliği de zenginleşmeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü tohum üreticilerinin de son yıllarda yoğun ilgisini gören Karacabey’de, bu kez de reyhan bitkisi ile ilgili üretim süreci başladı.

Özellikle sos olarak da kullanılan reyhan bitkisi, İtalyanların makarnalarının fast food mağazalarında yoğun olarak tercih edilirken, Başkan Ali Özkan Karacabey’de Harmanlı Mahallesinde reyhan üreticisini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Yoğun olarak kullanılıyor

Burada bir açıklama yapan Başkan Özkan, “Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak değerlendirilen ‘güzellikler şehri’ Karacabey’imizde, ürün çeşitliliği de her geçen gün artıyor. Harmanlı Mahallemizdeyiz. Bu seraya daha önce de gelmiştik. Marul üretimi yapılıyordu. Şimdi işletmecisi değişti Ferdi Bey burada, kız kardeşiyle birlikte reyhan bitkisini üretiyor. Bir sos firmasına bunu pazarlayacak. İtalyanların makarnalarının fastfood mağazalarında bunun yoğun olarak kullanıldığını ifade ediyor. Reyhan tabii bizim kültürümüzde olan bir bitki, aynı zamanda soslarda da kullanıldığını burada öğrenmiş bulunuyoruz. Yaklaşık bin beş yüz metrekarelik bir sera. Karacabey açısından yeni bir ürün. Biz de bu yeni ürünü ürün çalışmalarını, üretici kardeşlerimizi seralarını ziyaret ederek yerinde görmek istedik. Kendilerine hayırlı, bereketli, bol kazançlar temenni ediyorum” dedi.

Bölgede ilk üretim

Üretici Ferdi Nayman ise yaptığı açıklamada, “Seramızda şu anda, İtalyanların fastfood olarak kullanmış olduğu makarnaların reyhan üretimini yapıyoruz. Bu bölgede açıkçası bu ürünü ilk defa üreten biziz. İnsanlar kendi bahçelerinde üretiyorlar ama ticari anlamda bu bölgede gerçek üretimi yapan burada bizler varız artık. Seramızda şu anda biçime hazır olan reyhanları görüyorsunuz. Burada topraksız tarımı araştırdık. Buradaki gübre kullanımı olsun, üretim maliyeti olsun bunları gördük. Bu sene içerisinde yan tarafa domatesle salatalık serası yapmayı da düşünüyoruz. Ziyaretleri dolayısıyla Başkanımız Ali Özkan’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.