Lisansüstü eğitimini İtalya’nın Milano kentinde tamamlayan Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Miray Özlem Er, İtalya’nın dünyaca ünlü lezzetlerinden spagettiye özel dikey tencere tasarladı. Spagettinin kırılmadan pişirilmesini sağlayan tencere aynı zamanda kapak tasarımı ve porsiyon ölçme kısmı ile yenilikçi bir çözüm sunuyor.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Miray Özlem Er, yüksek lisans eğitimini dünyadaki tasarım okullarından biri olan Domus Academy’de tamamladı. Kariyerine bir süre İtalya’da devam eden Er, yenilikçi tasarımlar oluşturmaya devam ediyor. Ülkenin geleneksel lezzetlerinden biri olan spagettiye özel tencere tasarlayan Er, bu makarna türünün kırılmadan ve en iyi şekilde pişirilebileceği bir çözüm sunuyor. Genç tasarımcının imzasını taşıyan dikey tencerenin içinde kendi süzgeci yer alıyor. Tencerenin kapağında yer alan halkalar sayesinde porsiyon belirleniyor, her halkanın çapı farklı porsiyonlara denk geliyor. Spagetti halkaların çapına göre kaç porsiyon olması isteniyorsa ona göre ölçülerek pişiriliyor. Tencere kapağı ise yenilikçi tasarımı sayesinde dikey şekilde tezgaha koyulduğunda kendi başına ayakta durabiliyor.

"Spagetti kırılmadan pişirilebilecek"

Spagettinin kırmadan pişirilmesinin İtalyanların hassas noktası olduğundan bahseden Yaşar Üniversitesi mezunu Miray Er, "Kırarak pişirmek onlar için söz konusu bile değildir. Ben de bu duruma hem yenilikçi hem de eğlenceli bir taraf ile çözüm buldum. Spagettiyi kırmadan pişirebileceğiniz ve içerisinde kendi süzgeci olan bu tencereyi tasarladım. Tencerenin kapağındaki her halkanın çapı farklı porsiyonlara denk geliyor. Bu sayede spagettinizi bu halkaların çapına göre kaç porsiyon olmasını istiyorsanız ölçerek pişirebilirsiniz. Çoğunlukla tencere kapaklarını koyacak yer bulamama sorunundan yola çıkarak tencerenin kulpunu hem estetik ve güvenli bir tutuş için, hem de kapağın tezgah üzerinde dik konumda tutulabilmesi için tasarladım" dedi.