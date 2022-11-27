Trabzon’a gelen İtalyan yatırımcılar iş insanları ile bir araya gelerek yatırım ve ortaklık fırsatlarını değerlendirdi.

Trabzon’a gelen İtalyan yatırımcılar iş insanları ile bir araya gelerek yatırım ve ortaklık fırsatlarını değerlendirdi.

Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden İtalya’daki sanayiciler çıkış yolunu Türkiye’de arıyor. İtalya’dan gelen sanayici iki kişilik heyet, Trabzon’daki iş insanları ile bir araya geldi. Yatırım ve ortaklık fırsatlarının değerlendirildiği görüşmede üçüncü ülke pazarlarına yönelik işbirliği imkanları da masaya yatırılırken, İtalyan heyetin özellikle makine alanında işbirliği arayışında olduğu belirtildi. İtalyan heyet ile yapılan görüşmeyi değerlendiren Trabzonlu iş insanı Necati Kazaz, Avrupa’da borç krizi, düşük faiz oranlarının yol açtığı kamu ve özel kesim borçlanmalarındaki artışın, finansal krizle birlikte yüksek kamu borçlarına dönüştüğünü söyledi. Türkiye’nin büyüyen ve gelişen bir ülke olduğunu dile getiren Kazaz, “İtalyan heyeti, Türkiye’deki temasları çerçevesinde Trabzon’da iş adamları ile buluştu. Büyüyen ve gelişen bir ülke olduğumuz için bir çok yatırım fırsatı bulunuyor. Zaten bir çok İtalyan firma da Türkiye’de faaliyet gösteriyor. İtalya yabancı olmadığımız bir ülke. Bu anlamda makine sanayi ve hatta tekstil alanlarında yatırım yapılabilir ve bu şekilde karşılıklı ticaret hacmimizin daha da artacağını düşünüyoruz” dedi.

Trabzonlu iş insanları İtalya’ya gidecek

İtalyan heyetin Trabzon’daki fabrikalarda incelemelerde bulunduğunu dile getiren iş insanı Necati Kazaz, “Düşen faizler devletlerin borçlanmasını daha ucuz hale getirmiş ve kamu borçları hızla artmıştır. Küresel finans krizinin etkisi ile uygulanan genişletici politikalar ve bankaların büyük kayıplarını karşılamak amacıyla devletlerce verilen yardım paketleri, ülkelerin borçlarının daha da artmasına ve bazı ülkeler için borçların sürdürülemez hale gelmesine neden oldu. Pandeminin dünya ekonomisine ve tedarik zincirleri, enerji, gıda, hammadde fiyatları üzerine getirdiği istikrar bozucu baskılar, ardından da Ukrayna savaşının fiyat artışlarını ve tedarik sıkıntılarını genelleştiren, daha da ağırlaştıran etkileri, gelişmekte olan piyasalarda, özellikle de en yoksul ülkelerde ekonomik sorunları derinleştirmiş, açlık krizleriyle çakışmaya başlayan bir döviz, ödemeler dengesi ve borç krizi ortamı oluşturdu. Bu ortamda biz çalışmalarımıza ara vermeden çalışarak bir güven ortamı haline getirdik. Bu yüzden şimdi burada bulunan İtalyan heyet ile fabrikamızı gezerek incelemelerde bulundular. Bizlerde en kısa zamanda ortağım Engin Kerimoğlu ile İtalya’ya giderek iş bağlantımızı sağlamış olacağız. Bizim buradaki amacımız Türkiye’nin ayak seslerini çıkarmak. Bunların memleketimiz Trabzon’da yapılması ülkenin önemli bir lokasyonu liman şehri ve yüksek insan enerjisini de kullanarak birlik beraberlik içinde güzel adımlar atacağımıza eminiz” İfadelerini kullandı.