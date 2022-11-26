Şanlıurfa’da “Sanat Bizi Birleştirir” projesiyle bir araya gelen 9 farklı ülkeden ressamlar, mülteci çocukların dramlarını, püskürtme boya ile mukavva karton üzerine işledi. İtalyan Stencil sanatçısı Federico Luvol, Suriye’de savaş mağduru çocukların ağlayan fotoğraflarını çektiğini, projeyle mülteci çocukların ağlayan değil de gülen yüzlerini göstererek dünyaya bir mesaj göndermek istediklerini söyledi.

Şanlıurfa’da “Sanat Bizi Birleştirir” projesiyle bir araya gelen 9 farklı ülkeden ressamlar, mülteci çocukların dramlarını, püskürtme boya ile mukavva karton üzerine işledi. İtalyan Stencil sanatçısı Federico Luvol, Suriye’de savaş mağduru çocukların ağlayan fotoğraflarını çektiğini, projeyle mülteci çocukların ağlayan değil de gülen yüzlerini göstererek dünyaya bir mesaj göndermek istediklerini söyledi.

Türkiye, İtalya, Almanya, Mısır, Pakistan, Suriye, Tunus, Ukrayna ve Moldovalı ressamlar, “Sanat Bizi Birleştirir” projesi çerçevesinde Şanlıurfa’da buluştu. Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağında bir araya gelen 25 ressam, püskürtme boya ile mukavva karton üzerine insan portreleri, geri dönüşüm malzemelerinden sanatsal figürler, kağıt rölyef ve tel kırma sanatından eserler yaptı. Dünyanın dört bir yanından bir araya gelen ressamlar, farklı kültürleri tanıma fırsatı budu.

Sığınmacı çocukların dramına dikkat çekildi

Suriye’deki iç savaşın fotoğraflarını resmederek, püskürtme boya ile stencil sanatına dönüştüren İtalyan Ressam Federico Luvol, savaş mağduru çocukların dramına dikkat çekti. Çalışmalarıyla Dünyaya bir mesaj göndermek istediklerini belirten Luvol, bir araya geldikleri 9 farklı ülkeden arkadaşlarıyla ağlayan değil, gülen çocuk güzlerini karton üzerine işledi. İtalyan ressam, çocukların dünyaya umutla bakması gerektiğini, her zaman yüzlerinin gülmesi gerektiğini ifade ederek, savaşa karşı barışı savunduklarını ve dünyaya bir mesaj göndermeye çalıştıklarını söyledi.

“Mülteci çocuklara dikkat çekmek istiyoruz”

İtalya’dan Şanlıurfa’ya gelen Federico Luvol, " Şanlıurfa’ya 3’üncü gelişim. Urfa’yı ve Urfa insanlarını çok seviyorum. Burada arkadaşlarım var. Benim bir sanatım var ve şu anda onun çalışmalarını yapıyorum. Stencil sanatı diye biliniyor. Ben kağıtları kesiyorum, ışık ve gölge ayarlamalarını yapıp kalıp oluşturuyorum. Daha sonra katmanları üst üste koyarak son resmi elde ediyorum. Ben burada özellikle Suriyeli göçmenlere dikkat çekmek istiyorum. Yaptığımız bu sanatla özellikle göçmen çocuklara da dikkat çekmek istiyoruz. Çocuklar bu üzücü durumun, zorunlu göç durumunun en masum aktörleridir. Çocukları ağlarken resmetmiyoruz, onları gülerken resmediyoruz. ’Çocuk gülerse dünya güler’ mesajını dünyaya duyurmak istiyoruz. Misafirperverliğiniz için çok çok teşekkür ederiz" dedi.

Projeye katılan Suriyeli Ressam Mays Alrim, "Bu sanat türü ile yeni tanıştım. Çok güzel duygular hissettim. Hepimiz bir araya geldik. Birbirimize kültürlerimizi tanıtıyoruz. Mülteci çocukların fotoğraflarını çiziyoruz. İtalyan ressam Suriye’de mülteci çocukların fotoğraflarını daha önce çekmişti. Şimdi burada farklı bir sanatla fotoğraflarını karton üzerine işliyoruz. Bu resimden farklı farklı kopyalar var ve benim yaptığım resimdir. Bunu yaptığım için çok güzel hislerim oldu. Çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Projeye İtalya’dan katılan Somaia Mohamed Abd El Aal, “Ben bu projeye İtalya’dan katılıyorum. Burada olmaktan çok mutluluk diyorum. Burada yaptığımız sanatlarla göç kavramını ve göçmenleri hatırlıyoruz. Bu projenin bana çok şey katacağını düşünüyorum" dedi.

“Göçmen çocukların güzelliklerini gördük”

Projeye Moldova’dan katılan Anna Şarapova da, "Benim adım Ana ve projeye Moldova’dan katılıyorum. Buraya bireriz buz projesi çerçevesinde geldik. ’Sanat Bizi Birleştirir’ projesi çerçevesinde geldik. Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bu elimde gördüğünüz bir göçmen çocuk resmidir. Ben bu göçmen çocuğa bakarak her zaman onu hatırlayacağım. Göçmen çocukların bütün çocukların ne kadar güzel olduklarını bir daha görmüş olacağım. Daha önce böyle bir organizasyona katılmamıştım, bu benim için çok güzel oldu" dedi.

Projeye Şanlıurfa’dan katılım sağlayan Fatma Alkış ise “Bu grupta sanatın birleştirici gücünden yararlandık. Farklı ülkelerden gelip Şanlıurfa’nın tarihi alanlarını gördüler. Şanlıurfa gerçekten sanat olarak çok zengin bir kültüre sahiptir. Biz bunu bütün dünyaya yaymak istiyoruz. Harran Üniversitesi gençleri olarak biz burada farklı ülkelerden Almanya’dan, Moldova’dan, İtalya’dan ondan sonra Tunus’tan, Pakistan’dan arkadaşlarla birlikte farklı etkinlikler düzenleyerek ziyaretler düzenleyerek böyle bir organizasyon yapmak istedik. Şu an Şanlıurfa Sanat Sokağı’ndayız" ifadelerini kullandı.