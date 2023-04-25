Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün İstanbul Caddesi esnaflarına yaptığı ziyaret sırasında İtalyan öğretmenler ve öğrencileri ile arasında geçen diyalog gülümsetti. Erasmus Projesi çerçevesinde Düzce’de olduklarını söyleyen heyet Düzcelilerin çok misafirperver olduğundan söz etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, güzel havayı fırsat bilerek sokağa çıktı. Belediye önünden başlayarak vatandaşlar ve esnaf ile hasbihal eden Başkan Özlü, herkesin elini tek tek sıkarak “Belediyemizden bizden bir isteğiniz var mı?” sorusunu yöneltti.

İstanbul Caddesi üzerindeki esnafları dükkanlarında ziyaret eden Başkan Özlü, cadde üzerinde bir grup fark ederek yanlarına gitti. İtalyan öğretmen ve öğrenci grubu turistlerle tanışan Başkan Özlü, kendisini tanıtarak bir süre sohbet etti. Erasmus Projesi çerçevesinde Mustafa Kemal Ortaokulu’nun daveti üzerinde bir haftalığına Düzce’ye geldiklerini söyleyen İtalyan öğretmen “Buraya dün geldik, bir hafta buradayız. Sizinle tanıştığımıza çok memnun olduk. Burası çok güzel, insanlar çok misafirperver. Bir öğretmen arkadaşım, ben ve öğrencilerimiz Erasmus Projesiyle buraya geldik. Cumartesi’ye kadar buradayız” dedi.

Başkan Özlü de turistlerle karşılaşmasından duyduğu memnuniyeti aktararak kendini tanıttı. Düzce’yi her yönüyle tanımaları için ne gerekiyorsa yapılması ve iletişim bilgileri konusunda ekibine talimat veren Başkan Özlü, İtalyan heyeti yöresel yemekleri tatmaları için Mutfak Sanatları Merkezi’ne davet etti.